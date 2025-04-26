По Ростовской области проедет «Поезд здоровья»

«Поезд здоровья» побывает в городах и районах Ростовской области. В его состав входят передвижной флюорограф и маммограф, стоматологический кабинет, комплекс «детский доктор», кардиомобиль.

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Мобильная поликлиника отправится в путь по региону в рамках нового проекта «Медицина на Дону».

Жители Ростовской области смогут получить медицинскую помощь. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Ростовчане в течение одного дня смогут посетить нескольких врачей, сдать анализы.

В составе «Поезда здоровья» будут работать медики узких специализаций из ведущих медучреждений – всего более 30 специалистов, среди них эндокринолог, кардиолог, гинеколог, онколог и другие.

Пациенты получат необходимые рекомендации во время приема. Те, у кого обнаружат заболевания, возьмут на контроль и направят на получение специализированной помощи.

График работы «Поезда здоровья» можно узнать по телефонам центральных районных больниц и местных администраций.

Кстати, в России создали препарат, который лечит 11 видов раков.

Также россиян от болезни Бехтерева будут лечить иновационным препаратом.