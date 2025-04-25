Прошли российско-африканские учения по реагированию на эпидемии

Первые Российско-Африканские учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, организованные Роспотребнадзором и Министерством здравоохранения Эфиопии, завершились в Аддис-Абебе. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

Учения проходили в Эфиопии в гибридном формате, участие в них приняли специалисты санитарно-эпидемиологических служб, эпидемиологи, вирусологи и эксперты по лабораторной диагностике, ученые и практики из 15 стран Африки, России и международных организаций.

В рамках учений была проведена демонстрация мобильных лабораторий российского производства. Участники отработали навыки практического взаимодействия при реагировании в случае возникновения вспышки инфекционного заболевания, обменялись опытом по стратегии и тактике использования мобильных лабораторий.

Борьба с эпидемиями – одно из важнейших направлений гуманитарного сотрудничества России со странами Африки, причем главный принцип сотрудничества - развитие собственного потенциала стран-партнеров.