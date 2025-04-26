Как в Беларуси смогли снизить смертность от рака

В Беларуси снизилась смертность от раковых заболеваний. За 10 лет на 12%. Все благодаря ранней диагностике и инновационным препаратам для точечной химиотерапии. На одном из самых крупных в СНГ заводов, где делают лекарства, побывал корреспондент «МИР 24» Андрей Зражевский.

В химреакторе все, как на обычной кухне. Компоненты смешивают, добавляют растворитель и блендируют несколько часов. Получившийся порошок фильтруют несколько раз, сушат и спрессовывают в таблетки.

Валентин Остапчук, заведующий сектором активных фармацевтических ингредиентов:

«Эти установки довольно-таки свежие, они разработаны нами. Мы сами придумывали, как это должно выглядеть, сами все заказывали. Такую же установку мы вряд ли еще где-то найдем. Она уникальна».

Инновационный препарат атакует только рак, не отравляя здоровые клетки. Лекарства здесь создают с нуля и по полному циклу. Процесс наукоемкий, 80% персонала молодые ученые, и треть из них занята контролем качества.

Александр Фарина, заместитель начальника по производству и развитию:

«Мы ориентировались на социальные цели. Мы должны были выйти в конечном итоге с препаратами, которые лечат различные виды рака. Но пойти можно было разными путями, и мы выбрали тот, который нам наиболее близок. Когда 90% работы делает именно наука. Когда наши умы создают технологию, а мы просто ее воспроизводим».

Таких заводов в Содружестве чуть больше десятка. Белорусский один из самых крупных. Изначально строился под замещение импорта, потому санкции ему не навредили. Сырье закупают в России. Туда же отправляют до половины готовой продукции.

«К счастью, хотя люди онкологией и болеют, но процент их заболевания не насколько велик. Поэтому и препаратов много не надо. Чтобы удовлетворить Республику Беларусь, хватает по карбоплатину 20-30 тысяч ампул. Это для большого производства очень мало, потому что линии рассчитаны на миллионные фасовки», – отметила начальник фармацевтического предприятия, доктор химических наук, профессор Елена Калиниченко.

Благодаря локализации производства стоимость белорусских препаратов до 80% ниже импортных.