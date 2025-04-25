Когда закончится пик распространения гриппа в России

Несмотря на то что пик сезона гриппа уже пройден, в отдельных регионах продолжают фиксироваться случаи заражения. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-инфекционистом Еленой Мескиной, как долго длится период активного распространения вируса гриппа и когда число заболевших начнет сокращаться.

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По мнению специалиста, случаи гриппа в разных его вариациях (группы A, B) могут регистрироваться круглогодично, но обычно сезон гриппа начинается осенью.

Вирус начинает активно распространяться в ноябре — декабре, пик заболеваемости приходится на конец декабря — начало января. Но также большое количество зараженных отмечается с февраля по март, — пояснила Мескина.

Как правило, уже в апреле число заболевших гриппом начинает стремительно сокращаться, отметила инфекционист.

В апреле число зараженных снижается, но тем не менее единичные случаи могут регистрироваться. Здесь многое зависит от исходного уровня иммунитета людей: если у подавляющего большинства он ослаблен, количество заболевших будет расти. А с мая по октябрь наступает период затишья гриппа. В это время заражения регистрируются уже очень редко, — пояснила врач.

Однако в отдельные годы уровень заболеваемости сохранялся поздней весной, отметила Мескина. Виной тому — перемещение людей из одного региона в другой.

Путешественники могут привезти вирус гриппа с собой и заразить тех, кто вступает с ними в непосредственный контакт, из-за чего уровень зараженных остается на прежнем уровне, — рассказала инфекционист.

Между тем врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, почему в апреле люди чаще страдают от простудных заболеваний и как можно их избежать.