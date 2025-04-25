Врач раскритиковал новый тренд на лечение болезней ЖКТ антидепрессантами

Новый тренд на лечение различных заболеваний ЖКТ антидепрессантами неэффективен, заявил гастроэнтеролог Андрей Харитонов. Такой подход он раскритиковал в своем Telegram-канале.

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«Я говорю о подходе, когда антидепрессанты назначают там, где они не могут сработать, либо в варианте, который заведомо неэффективен. Например, антидепрессанты для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Серьезно? Она не лечится антидепрессантами», ─ написал Харитонов.

Также в качестве примера врач привел синдром раздраженного кишечника с легкими и редкими симптомами. В таком случае коррекция заболевания не требуется, поскольку пациент себя хорошо чувствует. Врач как максимум должен назначить спазмолитик и посоветовать изменить образ жизни, заключил Харитонов.

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