Врачи спасли годовалого малыша, подавившегося орехом

Врачи Нижегородской областной детской клинической больницы оказали помощь годовалому ребенку, в бронхах которого застрял орех. Об этом в Telegram-канале сообщил главный редактор местного издания «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

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Ребенка экстренно госпитализировали из частной клиники. У мальчика начался резкий приступ кашля, появились хрипы и посинел носогубный треугольник. В ходе обследования врачи обнаружили в бронхе годовалого пациента инородное тело.

Кусочек ореха удалось извлечь врачам-эндоскопистам. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в Иркутске хирурги спасли годовалого ребенка, который наглотался магнитных шариков. Инородные тела прошли по пищеварительной системе и соединились между собой в разных местах. Из-за этого в тонкой кишке образовались шесть отверстий. Хирурги с помощью небольших разрезов извлекли из кишки магнитные шарики и ушили все отверстия.