Медики массово проверяют людей из-за вспышки холеры в Подмосковье

В Нижегородской области усилили санитарный контроль из-за вспышки холеры в Подмосковье. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

По его словам, медики начали активно собирать эпидемиологический анамнез у туристов, особенно вернувшихся из-за рубежа. Меры предосторожности связаны с недавним случаем заражения холерой у жителя Москвы, который прибыл из Индии. По данным специалистов, круг его контактов охватил 321 человека из 33 регионов страны.

Жителям Нижегородской области, планирующим поездки в страны Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, рекомендуют соблюдать повышенные меры безопасности. В частности, врачи советуют употреблять исключительно бутилированную воду с герметичными крышками, исключающими возможность вскрытия. Также рекомендуется заранее выбирать проверенные заведения общественного питания и полностью отказаться от еды и напитков, приобретаемых на улице.

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