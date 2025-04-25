Глава ВОЗ заявил, что пандемия может быть смертоноснее войны

Последствия пандемий могут быть более тяжелыми по количеству смертей и масштабам экономического ущерба, чем влияние войн. Об этом предупредил мировое сообщество генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выразивший обеспокоенность сокращениями помощи развивающимся странам на программы охраны здоровья.

Он выступил на встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20. Текст выступления опубликовала пресс-служба ВОЗ.

"Пандемия может убить больше людей и вызвать больше экономических потрясений, чем война. Пандемия COVID-19 унесла жизни примерно 20 млн человек и лишила мировую экономику более $10 трлн", - отметил он. Как подчеркнул гендиректор ВОЗ, "безопасность в области здравоохранения - это экономическая безопасность", и обе они "находятся под угрозой из-за резкого сокращения официальной помощи на цели развития и сбоев в торговле, которые создают серьезные проблемы для служб здравоохранения во многих развивающихся странах, особенно в Африке".

ВОЗ помогает государствам осуществить ускоренный "переход от зависимости от помощи к самообеспечению за счет повышения эффективности и мобилизации внутренних ресурсов, в том числе за счет налогов на табак и алкоголь, а также за счет государственного медицинского страхования". Многим странам "по-прежнему потребуются значительные кредиты от банков развития по льготным ставкам и на правильных условиях", констатировал Гебрейесус.

Как ранее отмечал глава ВОЗ, по меньшей мере в 70 странах возникли серьезные сбои в здравоохранении из-за остановки финансирования Соединенными Штатами международных и двусторонних программ. В свою очередь ВОЗ столкнулась в этом году с дефицитом в $600 млн и вынуждена уменьшить на 21% бюджет на предстоящие два года.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным ВОЗ на 6 апреля, в мире было зарегистрировано 775 704 325 случаев заражения коронавирусом и 7 093 786 летальных исходов. Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве 5 мая 2023 года, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.