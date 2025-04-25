В Кузбассе мужчине потребовалась нестандартная помощь из-за нескольких инсультов

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В Кузбассе врачи столкнулись с необычным клиническим случаем. О нем рассказал глава Минздрава Дмитрий Беглов в своем Telegram-канале.

Кузбассовец пережил несколько инсультов, причина которых была в атеросклерозе сонных артерий. Медики в правый сосуд имплантировали стент, чтобы защитить горожанина от сосудистых катастроф. Однако обследование спустя время показало, что стент начал сужаться и в просвет стали проникать частицы холестериновой бляшки.

Сосудистые хирурги Новокузнецкого филиала Кузбасского кардиологического диспансера решили провести еще одну операцию.

– Специалисты удалили стент, очистили сосуд и установили "заплатку" из бычьего ксеноперикарда, – рассказал представитель Минздрава.

Отмечается, что нормальный кровоток в головном мозге пациента после этого был восстановлен.