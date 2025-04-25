Нейросеть поставила девушке серьезный диагноз за год до врачей

Девушка ввела свои симптомы в чат с нейросетью и получила серьезный диагноз, но игнорировала его год. Историю 27-летней британки опубликовало издание Daily Mail.

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Марли Гарнрайтер в 2024 году стала замечать у себя ночную потливость и зуд кожи, но списывала эти симптомы на тревогу и горе после потери отца. Когда же она обратилась к врачу, все ее анализы оказались в норме. Тогда женщина внесла свои симптомы в чат-бот, который поставил ей серьезный диагноз.

«Он сказал, что у меня рак крови. Мои друзья отнеслись к этому скептически и сказали, что обращаться следует только к настоящим врачам», — вспоминает она.

Несколько месяцев спустя Гарнрайтер снова записалась к врачу — у нее болела грудь, к прежним симптомам добавилась постоянная усталость. Снимок показал новообразование в левом легком, а анализы показали лимфому Ходжкина — излечимый тип рака крови, развивающийся в белых кровяных клетках. Теперь женщине предстоит курс химиотерапии.

«Очень важно прислушиваться к своему телу. Иногда мы склонны терять связь со своей интуицией», — поделилась своими размышлениями она.

Ранее в США у 19-летней девушки возникло покалывание в руке, которое оказалось симптомом редкой формы рака. Сначала врачи списывали все симптомы на стресс, но потом с помощью магнитно-резонансной томографии диагностировали пациентке синовиальную саркому третьей стадии.