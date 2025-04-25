Хирурги провели уникальную операцию пациентке с огромной аневризмой

Врачи-рентгенологи из Научно-исследовательского института, функционирующего при Краевой клинической больнице №1, провели уникальную операцию: женщине с обширной аневризмой в сосуде головного мозга был установлен особый стент, изменяющий направление кровотока.

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Эта процедура позволяет избежать геморрагического инсульта – серьезного последствия аневризматической болезни.

В клинике ежегодно проводится около полусотни внутрисосудистых эмболизаций при аневризмах головного мозга. Тем не менее, стент, перенаправляющий кровяной поток, был использован впервые.

Ранее пациенты с крупными и гигантскими аневризмами сосудов головного мозга, которым не подходило даже открытое хирургическое вмешательство, направлялись на лечение в ведущие федеральные медицинские центры страны. Сейчас эта методика успешно освоена и применяется рентгенхирургами НИИ-ККБ №1, – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале больницы.