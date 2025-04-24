Стоматолог рассказал о новом безболезненном способе введения анестезии

Это возможно за счёт использования электронных шприцов с тонкой иглой.

Устройство обеспечивает пациенту комфорт, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» стоматолог Денис Крутиков.

«Новые шприцы появились электронные для медленного и безболезненного введения анестетика. То есть вы заряжаете в него капсулу с анестетиком, и он медленно, аккуратно вводит таким образом, что пациенту практически не больно. Это очень тонкая иголка, такой электронный шприц. Сейчас они всё больше и больше набирают популярность. Очень удобная, комфортная вещь».

Также для обеспечения удобства больных в кабинетах устанавливают телевизоры или приобретают очки виртуальной реальности, подчеркнул Денис Крутиков.

«Повсеместно сейчас используется седация — подготовка пациента, успокоение нервной системы. Потом для тех пациентов, которые по каким-либо причинам не переносят анестезию, — это чаще всего психологические моменты — используется уже такое понятие, как наркоз. Пациент вводится в сон. Для, скажем так, более комфортного пребывания в стоматологическом кресле, конечно, во всех клиниках сейчас есть и телевизор, и 3D очки. 3D очки я сам с удовольствием всегда пациентам предлагаю при длительных процедурах лечения, допустим, реставрация».

Ранее стало известно, что приём врача узкого профиля в 2024 году подорожал на 17%. Больше всего в сегменте платных услуг государственных и частных клиник отметили увеличение стоимости первичного осмотра у гинекологов и хирургов. Аналогичную динамику зафиксировали и в стоматологии. Информация содержится в обзоре Национального рейтингового агентства, где проанализировали данные Росстата.

Отмечается, что средняя стоимость первого приёма по стране увеличилась с 1 111 до 1 298 рублей. Наиболее сильное повышение — более чем в 1,5 раза — зафиксировано в Республике Алтай, Ульяновской и Челябинской областях.