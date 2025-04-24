Врачи достали 30 рублей из желудка пятилетней девочки

Подмосковные врачи достали 30 руб. из желудка пятилетней девочки
Специалисты детского клинического центра имени Рошаля достали из желудка пятилетней девочки три монеты по 10 руб., которые она проглотила. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«В детский клинический центр имени Рошаля поступила пятилетняя девочка, которая проглотила три монеты номиналом 10 руб. В течение двух дней родители надеялись, что монеты выйдут естественным путем», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что монеты застряли в желудке, и ребенку требовалась операция.
«Операция длилась 35 минут и была проведена с использованием специального инструмента под названием «крысиный зуб», который позволил аккуратно захватить и извлечь монеты из желудка пациентки», – приводятся в сообщении слова врача-эндоскописта Григория Азизяна.
Операция прошла успешно и через три часа девочку выписали домой.