В России призвали ввести программу восстановления женщин после родов

Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась в Государственную думу РФ с предложением дополнить систему обязательного медицинского страхования (ОМС) программой восстановления женщин после родов. Об этом сообщает Life. По ее мнению, услуга должна включать комплексное медицинское сопровождение матери.

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«Послеродовое восстановление — важный этап в жизни каждой женщины, оказывающий значительное влияние на ее здоровье и благополучие ребенка. Современная медицинская практика подтверждает необходимость комплексного подхода к восстановительному периоду после родов», — подчеркнула Волынец.

По ее мнению, программа должна включать наблюдение у гинеколога, терапевта, эндокринолога, диетолога и офтальмолога. Кроме того, женщина должна быть обеспечена всем комплексом витаминов и минералов после родов. Также необходимы сопровождение психолога и физиотерапевтические процедуры, считает омбудсмен.

До этого сообщалось, что со следующего года в России начнет действовать семейная налоговая выплата работающим родителям двоих и более детей.

Это одна из мер Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей до 2036 года, которую утвердило правительство.