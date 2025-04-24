Инфекционист рассказал, грозит ли России эпидемия холеры

Заболевание выявили в Подмосковье у вернувшегося из Индии туриста.

Пациент, а также все лица, контактировавшие с ним, находятся под контролем врачей. Специалисты приняли все необходимые меры предосторожности.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Я думаю, нет никакого риска распространения холеры. С заразившимся уже всё хорошо. За всеми контактными установлено наблюдение, взяты анализы. Заразиться холерой можно только фекально-оральным путём. Микроб должен попасть в рот. Где жил заразившийся, там провели санобработку, и канализация в Подмосковье хорошая. Сейчас ещё холодное время года — для холеры это очень неблагоприятно. Поэтому, я думаю, никакой опасности нет».

В Роспотребнадзоре уточнили, что заболевший — 40-летний мужчина. Он находился за границей с 11 по 20 апреля, в поездке был один, посещал несколько городов страны и выезжал в Непал. Специалисты установили круг контактных лиц — это более 300 человек в 33 регионах России, среди них члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, а также врачи скорой помощи. Все находятся под медицинским наблюдением. Ни у кого из них симптомов заболевания не выявлено.