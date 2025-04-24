Хирурги прооперировали мальчика полутора лет

Хирурги детской городской клинической больницы имени Сперанского прооперировали мальчика полутора лет, который задыхался от диафрагмальной грыжи, сместившей кишечник в грудную полость. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

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«Малыш поступил в больницу с подозрением на левостороннюю пневмонию с выраженными дыхательными нарушениями. В ходе исследований выяснилось, что у пациента врожденная аномалия – левостороння диафрагмальная грыжа, при которой все петли кишечника располагались в грудной полости, вызывая сдавливание левого легкого. Ребенок почти всю свою жизнь дышал одним легким», – говорится в публикации.

Как уточняется, обычно эта патология выявляется еще во время скрининга, но на том этапе дефект мог быть слишком маленьким. Аномалия начала проявляться, когда ребенок подрос.

«Во время операции детские хирурги зашли через грудную клетку маленького пациента, и погрузили петли кишечника обратно в брюшную полость. Затем ушили дефект диафрагмы», – поясняется в сообщении.

Отмечается, что после операции затруднений с дыханием у мальчика больше не наблюдалось, его выписали.