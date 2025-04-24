Стало известно, у скольких детей есть проблемы с репродуктивной системой

Согласно данным, озвученным вице-премьером России Татьяной Голиковой, за год профмедосмотры прошли 26 млн детей в возрасте 15-17 лет. Медосмотры направлены на выявление проблем в том числе в репродуктивном здоровье подростков.

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В результате оказалось, что проблемы в репродуктивной системе наблюдаются у 5% девочек и у 4% мальчиков.

Подростков с выявленными проблемами здоровья взяли под диспансерное наблюдение.

Если говорить о результате диспансеризации взрослого населения, людей в возрасте 18-49 лет, обследования прошли 7 млн человек. У них выявили 230 тыс. заболеваний, которые могут послужить препятствием для деторождения. Все они прошли лечение.

Ранее сообщалось, что благодаря ЭКО в России за год родились 32 тыс детей. Ранее врач назвала три серьезных «красных флага» при головной боли.