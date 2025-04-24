Стало известно, от какого вида рака чаще всего умирают россияне

Чаще всего в России умирают от рака бронхов, трахеи и легких. В 2023 году число смертей от этих заболеваний достигло 48 тысяч, – рассказала «Газете.Ru» вице-президент «Р-Фарм» по онкологии Лариса Смирнова.

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При это на первом месте по распространенности рак кожи (кроме меланомы). В 2023 году от этого вида рака страдали 92 тыс. россиян. На втором месте, по данным «Р-Фарм» – рак молочной железы (83 тыс.), на третьем – колоректальный рак (80 тыс.), на четвертом – легкие (58 тыс.), на пятом – предстательная железа (58 тыс.).

«А вот структура смертности от этих диагнозов изменилась. На первом месте – трахея, бронхи, легкое, на втором – колоректальный рак (40 тыс. смертей в год), на третьем – желудок (24 тыс. смертей в год), на четвертом – поджелудочная железа (20 тыс. смертей в год), на пятом – молочная железа (20 тыс. смертей в год). Рака кожи нет даже в первой десятке», – объяснила Смирнова.

О новых российских лекарствах от рака, онкологических заболеваниях, с которыми удалось справиться, а также о тех, которые до сих пор остаются трудноизлечимыми, – в интервью Смирновой «Газете.Ru».