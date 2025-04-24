Женщина лишилась ноги из-за духов

Проживающая в Великобритании Джилл Хаддингтон лишилась двух конечностей после того, как небольшая травма привела к серьезной болезни. Историей 48-летней женщины поделилось издание Daily Mail.

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В сентябре 2015 года британка уронила флакон духов на правую ногу. Она подумала, что серьезно травмировала конечность, но снимок не показал ни трещин, ни перелома. Однако в течение следующих нескольких месяцев ногу женщины стало выкручивать под углом 90 градусов, кость стала проступать, на коже конечности появились язвы и волдыри. Обезболивающие не помогали, и в 2016 году ей наконец диагностировали комплексный региональный болевой синдром (КРБС) — редкое неврологическое расстройство, вызывающее сильнейшую боль после травмы или операции.

Боль была настолько сильной, что в мае 2017 года Хаддингтон ампутировали ногу ниже колена. Неприятные ощущения сразу прошли, и она снова начала шутить и смеяться. Однако в марте 2020 года собака женщины случайно поцарапала ей руку. Крошечная рана спровоцировала еще одно обострение КРБС, и ровно через четыре года после первой операции ей ампутировали руку.

«Сразу после этого я почувствовала, что вернула себе жизнь. Мне просто жаль людей, которым приходится переживать эту боль, у которых еще не было возможности сделать плановую ампутацию», — рассказала она.

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