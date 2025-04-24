В России допустили возможность завоза холеры в страну

Геннадий Онищенко, вице-президент Российской академии образования, заявил о вероятности проникновения холеры на территорию России, призвав при этом не поддаваться панике.

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В среду в Москве состоялась пресс-конференция академика РАН Геннадия Онищенко в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

«Вероятность завоза холеры в нашу страну существует, однако это не должно вызывать серьезных опасений… Например, из Турции вполне реально привезти эту инфекцию, это практически гарантировано, поэтому поездки туда нежелательны. В случае возникновения угрозы, информация будет немедленно распространена через систему здравоохранения. Нет причин для паники, мы и так испытываем повышенную тревожность», — подчеркнул Онищенко во время своего выступления.

Он также указал на то, что смертность от холеры значительно снизилась благодаря современным методам лечения, включая специальные растворы и антибиотики.

Холера – крайне заразное заболевание, распространяющееся при употреблении зараженной пищи или воды. Она может вызывать сильную диарею, а в тяжелых случаях без своевременного лечения быстро приводит к летальному исходу.