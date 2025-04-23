Эксперт рассказал, можно ли проснуться в гробу

Проснуться в гробу — практически исключенный сценарий, заявил ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

По его словам, миф о летаргическом сне — всего лишь вымысел, подпитанный фольклором и художественной литературой. В реальности система установления смерти в России устроена таким образом, что вероятность ошибочной отправки живого человека в морг крайне мала.

«Летаргического сна не существует. Это литературные байки, которые приправлены всякими народными преданиями, вот и все. Многоэтапная система фиксации трупных изменений практически исключает возможность попадания в морг какого-то условно живого человека. Естественно, мы не можем на 100% исключать такую возможность, но она касается в первую очередь каких-то очень отдаленных уголков нашей страны, там, где система выезда, констатации не развита или ее вообще нет, или в случае экстремальных условий, когда нет возможности медицинскому работнику осмотреть тело человека. Но это все-таки из разряда казуистики. Достоверных подобных случаев я лично не знаю ни одного», — рассказал «Газете.Ru» Решетун.

Процедура фиксации смерти начинается с вызова скорой помощи. Медицинские работники снимают кардиограмму, которая показывает отсутствие сердечной деятельности. Вместе с тем они выявляют ранние трупные изменения, — то есть мышечное коченение, трупные пятна и другие признаки.

«Эта бригада скорой помощи заполняет специальный документ, который называется бланк констатации смерти человека, где указано: когда, кто, где и предполагаемая причина смерти. После этого на этот труп выезжает или следственная оперативная группа, в составе которой находится судебно-медицинский эксперт, дополнительно описывающий трупные изменения, или приходит участковый. Он, конечно, труп досконально не осматривает. Но при приеме трупа в морге его еще раз фотографируют, осматривают и фиксируют трупные изменения», — заключил врач.

Таким образом, утверждает Решетун, легенды о людях, проснувшихся в гробу, не выдерживают никакой научной критики — в современной судебно-медицинской практике они попросту невозможны.

Напомним, недавно в Азербайджане произошел удивительный случай: мужчину, которого сочли ушедшим из жизни, привезли в морг, где внезапно выяснилось, что он жив.