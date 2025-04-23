Хирурги выполнили сложнейшую операцию на сердце

В кардиоцентре Калининграда успешно провели сложнейшую операцию по протезированию аортального клапана 58-летней пациентке из Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Обследование выявило у женщины комбинированный порок аортального клапана, требовавший срочного хирургического вмешательства. Вместо традиционной операции на открытом сердце врачи выбрали инновационный щадящий метод — протезирование через мини-доступ.

Главврач медицинской организации Юрий Шнейдер пояснил, что эта передовая методика позволяет установить новый клапан через небольшой разрез, что значительно снижает травматичность процедуры и ускоряет восстановление пациента.

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