Клиника в КНР поможет мальчику, подорвавшемуся на мине

Китайская клиника "Шэндэ" при содействии Российского детского фонда (РДФ) поможет восстановить двигательную активность ног мальчика, подорвавшегося на мине в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель РДФ Дмитрий Лиханов.

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«Когда во время одной из своих командировок в Донбасс я встретился с Мишей Коваленко, он перенес уже несколько операций, — рассказал Лиханов, прибывший в китайскую столицу. — Беда случилась с ним 20 октября 2023 года. В Северодонецке, где живет Мишина семья, еще недавно шли бои, мины и неразорвавшиеся боеприпасы остаются повсюду. Одна из мин сдетонировала прямо на приусадебном участке, когда он приехал в гости к бабушке и дедушке».

Как уточнил руководитель благотворительной организации, фонд решил помочь восстановить двигательную активность ребенка, которому раздробило обе ноги и осколками посекло руки, по программе "Панда".

«Поставить мальчика на ноги и удалить осколки согласился наш давний партнер - китайская клиника "Шэндэ", — добавил глава РДФ. — А бесплатный перелет для Миши и сопровождающей его мамы в Пекин стал возможен благодаря другой программе, которую реализует наш фонд для своих подопечных, - "Мили доброты"».

Планируется, что Миша пробудет в Китае не менее месяца. По словам Лиханова, проект "Панда", созданный в 2015 году совместно с Международной ассоциацией детских фондов, нацелен на реабилитацию российских ребят с проблемами опорно-двигательного аппарата и диагнозом "детский церебральный паралич" в лучших медицинских учреждениях КНР.

«В рамках этой программы китайские специалисты приезжают в Россию и осматривают детей. По итогам обследования каждому ребенку выдаются рекомендации по дальнейшему лечению, — пояснил он. — Если выявляются проблемы, которые хорошо решаются специалистами китайских клиник, этим детям даются направления именно туда».

Лиханов отметил, что таким образом в "Шэндэ" и других медицинских учреждениях КНР лечение и реабилитацию прошли уже несколько десятков ребят из различных регионов РФ.

Многосторонняя деятельность фонда

«"Панда" - это лишь одна из программ РДФ - первой и самой крупной в стране благотворительной организации, — сообщил Лиханов. — По России насчитывается 66 его региональных отделений. Среди программ фонда - "Детский туберкулез", "Детский диабет", "Звуки жизни" и многие другие».

Как рассказал руководитель организации, по программе "Дети Донбасса" ребятам, которые живут в зоне СВО, РДФ доставил более 3 тыс. тонн гуманитарного груза на сумму около 1 млрд рублей: воду, детское питание, одежду, книги, учебники, оборудование для школьных кабинетов, генераторы. Благодаря фонду в Донбасс и Новороссию выезжают десанты медиков, оказывающие маленьким пациентам помощь на местах и направляющие их в лучшие клиники РФ для проведения сложных хирургических операций.

«Успешно развивается программа "Начеку!". Студенты-добровольцы рассказывают школьникам Луганской Народной Республики о рисках, исходящих от боеприпасов взрывного действия», — сообщил Лиханов.

По его словам, почти 27 тыс. детей-инвалидов, маленьких беженцев и несовершеннолетних из Донбасса и Новороссии получили медпомощь, а также консультации специалистов в подмосковном реабилитационном центре РДФ. Как уточнил Лиханов, за счет фонда обследованы более 13 тыс. слепых и слабовидящих детей, более 1 тыс. получили срочное лечение, свыше 500 прооперированы. Организация также подарила более 26 тыс. слуховых аппаратов слабослышащим в 60 регионах.