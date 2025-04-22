Девушка узнала о своей тяжелой болезни благодаря песням Тейлор Свифт

Молодая американка по имени Ханна-Айрленд стала забывать тексты песен своей любимой певицы Тейлор Свифт, что впоследствии оказалось одним из симптомов роста опухоли в ее головном мозге.

© Вечерняя Москва

Однажды девушка проснулась в плохом настроении и без интереса жизни, хотя обычно была очень общительной и веселой. Во время поездки на автомобиле она подпевала любимой песне артистки, однако на припеве в ее голове все резко потемнело. Тогда американка списала это на депрессию.

После этого девушка столкнулась с головными болями, но доктора не смогли обнаружить их причину. Вскоре она набрала 13 килограммов и однажды упала в обморок на работе. Тогда врачи сделали ей компьютерную томографию, которая выявила новообразование, давящее на левую лобную долю — часть мозга, которая управляет эмоциями, мышечным контролем, памятью и личностью. Из-за расположения опухоли медики не могут сделать девушке операцию.

— Я живу в страхе и неопределенности, так как у меня в любой момент может случиться инсульт, у меня может развиться невнятная речь или я забуду большинство веще, — передает слова Ханны-Айрленд People.

Другой случай произошел в октябре 2024 года, когда у восьмилетнего мальчика по имени Лео Пауэлл обнаружили редкое и неизлечимое заболевание, симптомы которого проявились во время утренней зарядки.