Стало известно, сколько операций совместно с роботами провели хирурги

В Московской области с начала года проведено более 250 операций с применением робот-ассистированных систем. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства здравоохранения. Такой аппарат состоит из нескольких блоков - системы управления, за которой работает врач, и робота, выполняющего команды специалиста. На камере врач видит изображение оперируемого органа и управляет "руками" робота.

"Сегодня в больницах региона работают три робот-ассистированные системы - в Воскресенской больнице, Детском центре имени Рошаля и в областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика Краснопольского, - рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева. - Особенность таких хирургических вмешательств заключается в высокой точности, быстром периоде восстановления и реабилитации, а также минимальном риске осложнений. Такие роботизированные операции, а также лечение наши врачи проводят бесплатно, по полису ОМС".

В Воскресенске робот-ассистированная система применяется врачами Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки. С его помощью специалисты оперируют пациентов со сложными формами грыж. В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии им. академика В.И. Краснопольского (МОНИИАГ) специалисты проводят вмешательства по гинекологическому профилю, в том числе пациенткам с эндометриозом. А специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля применяю робот-ассистированную систему для проведения вмешательств маленьким пациентам с различными патологиями и травмами.