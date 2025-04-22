Из живота девушки с синдромом Рапунцель вырезали огромный ком волос

В Сирии в животе 19-летней девушки, страдающей от синдрома Рапунцель, образовался огромный ком волос. Об этом сообщается в научном журнале ScienceDirect.

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В возрасте 13-14 лет у девушки развилась трихотилломания — компульсивная тяга к вырыванию собственных волос. Из-за войны в Сирии она испытывала настолько сильные страх и тревогу, что стала заедать их волосами. Осознав проблему, девушка прошла психотерапию, однако она не избавила ее от физических проблем.

Пострадавшая начала быстро терять вес, мучиться от болей в животе и тошноты. Она обратилась к врачам, и те обнаружили в ее желудке почти двухкилограммовый ком волос. Его успешно вырезали.

Девушка восстанавливалась после операции около недели. Все питательные вещества ей вводили через вену, пока у нее снова не проснулся аппетит. Спустя три месяца девушка начала набирать вес. Неприятные симптомы больше ее не беспокоили.

Синдром Рапунцель — редкое состояние, при котором у пациентов, поедающих свои волосы, ком полностью заполняет желудок и проникает в кишечник. Всего в мире было зафиксировано не более сотни подобных случаев.

Ранее сообщалось, что в Непале врачи удалили из желудка четырехлетней девочки с синдромом Рапунцель огромный ком волос. Ребенок попал в больницу с жалобами на тошноту, отсутствие аппетита и боли в животе, которые продолжались неделю.