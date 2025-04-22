Девушка поставила себе правильный диагноз с помощью ИИ после ошибки врачей

Жительница США рассказала, что чат-бот ChatGPT смог поставить ей правильный диагноз в отличие от врачей, к которым она неоднократно ходила на прием, пишет The Sun.

Лорен Бэннон рассказала, что обратилась за медицинской помощью, когда с трудом начала сгибать пальцы на руках. Врачи, после долгого наблюдения, сообщили пациентке, что у нее артрит, несмотря на то, что тест на это заболевание оказался отрицательным. Кроме того, вскоре у женщины начались сильные боли в желудке, но врачи списали это на кислотный рефлюкс.

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Отчаявшись понять, что не так со своим здоровьем, Лорен подробно описала свои симптомы в беседе с ChatGPT. Искусственный интеллект проанализировал эту информацию и пришел к выводу, что у женщины может быть болезнь Хашимото — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма атакует щитовидную железу.

«Я пошла к врачу, и она сказала мне: «У вас не может этого быть, так как в семье нет подобных случаев», но я ответила: «Просто проверьте меня», — вспоминает женщина.

Тест подтвердил версию ИИ. Лорен прошла ультразвуковое исследование щитовидной железы, где врачи обнаружили у нее на шее две раковые опухоли. В начале 2025 года Бэннон перенесла операцию по удалению щитовидной железы и двух лимфатических узлов на шее, но останется под пожизненным наблюдением, чтобы убедиться, что болезнь не вернется.