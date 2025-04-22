Медики спасли новорожденного весом 780 граммов

Врачи Югры спасли ребенка, который родился на 24-й неделе и весил 780 граммов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

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По данным ведомства, из-за раннего срока и малого веса все органы и системы малыша были недоразвиты. Наибольшую опасность представлял открытый артериальный проток – сосуд, который соединяет аорту с легочной артерией. Во внутриутробном периоде он нужен для кровоснабжения плода и у доношенных детей закрывается в первые дни жизни.

В данной ситуации у маленького пациента из-за открытого артериального протока недостаточно кровоснабжался головной мозг, почки и желудочно-кишечный тракт. В результате ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания.

Кроме того, малышу понадобилась срочная операция в детском кардиохирургическом отделении Сургута, однако транспортировка была опасна для его жизни. Тогда заведующий этим отделением Владимир Зайцев самостоятельно приехал к новорожденному и провел хирургическое вмешательство.

"Диаметр открытого артериального протока был чрезвычайно велик, он достигал размера самой крупной артерии организма – аорты. Легкие малыша были отечными, имели темно-бордовый цвет, сердце увеличено", – рассказал Зайцев.

После операции системный кровоток пациента полностью восстановился. В настоящее время ребенок продолжает лечиться в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. Также он постепенно набирает вес.

Между тем в Подмосковье медики спасли зрение ребенку, которому в глаз воткнулась ручка. Из-за попадания инородного предмета возник разрыв роговицы, радужки и хрусталика с кровотечением. Несовершеннолетнему успешно провели две операции. После восстановления он сможет вернуться к обычной жизни.