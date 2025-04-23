Мурашко сообщил о динамике курильщиков в РФ

Число курящих россиян с 2009 года снизилось более чем в два раза - с 39,5% до 18,6%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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«‎Распространенность курения среди взрослого населения старше 15 лет [отметилось] снижением в 2,1 раза: с 39,5% в 2009 году до 18,6% в 2024-м», — сказал он в ходе сессии "Народосбережение: актуальные подходы к демографической политике" в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".

Мурашко добавил, что такого результата удалось достичь за счет реализуемых мер по борьбе с табачной зависимостью.

II Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований.

Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации президента Российской Федерации. Форум проходит с 21 по 23 апреля на территории Национального центра "Россия". Всего в нем участвуют около 4 тыс. человек из 89 субъектов РФ: представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты.

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