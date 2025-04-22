Как за 20 секунд проверить состояние легких

Фармацевт Альваро Фернандес заявил, что с помощью простого 20-секундного теста можно проверить состояние легких. Об этом он рассказал изданию Vanitatis.

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Как отметил врач, сначала необходимо сделать глубокий вдох, а затем задержать дыхание на 20 секунд. Если человек может это сделать, не чувствуя дискомфорта в грудной клетке, его легкие находятся в хорошем состоянии. Более того, если орган функционирует нормально, то задержка дыхания может продлиться даже до одной минуты.

При этом Фернандес подчеркнул, что этот тест не является медицинским, но он может подсказать, когда стоит обратиться к врачу. Чтобы легкие нормально функционировали, он посоветовал регулярно заниматься аэробными упражнениями, отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, а также много времени проводить на свежем воздухе.

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