Хирурги прооперировали мужчину весом в 190 килограмм

В Ростове врачи КДЦ «Здоровье» провели сложнейшую операцию 55-летнему мужчине с весом 190 кг и крупной опухолью почки. Клиническим случаем поделились в министерстве здравоохранения Ростовской области.

© РИА Новости

Опухоль проросла в мочевые пути, что спровоцировало кровотечения и резкое падение уровня гемоглобина до критических значений.

«Возникла ситуация, когда состояние пациента требует срочной операции, но сопутствующие заболевания делают ее практически невозможной», – отметили в ведомстве.

Врачи разработали индивидуальный план лечения и прооперировали мужчину. В результате его удалось не только спасти, но и избавить от запущенного онкологического процесса.

Ранее в министерстве здравоохранения Ростовской области опровергли информацию о количестве женщин, прервавших беременность на сроке до 12 недель.