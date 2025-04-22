Восьмилетнему мальчику восстановили зрение после тяжелой травмы

В Подмосковье врачи спасли глаз восьмилетнему мальчику, которому в школе воткнули ручку в глаз, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

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По их данным, школьник играл с друзьями, и в процессе игры ему в глаз попала ручка, что привело к разрыву роговицы, радужки и хрусталика с массивным кровотечением. В больнице мальчику провели экстренную операцию и восстановили нормальное положение всех структур глаза.

Его выписали домой, но вскоре обнаружилась неблагоприятная динамика — образовались тяжи, которые начали провоцировать отслойку сетчатки. В Детском клиническом центре имени Рошаля ему вновь провели операцию — через три маленьких разреза ребенку ввели в глаз микроинструменты диаметром 0,5 миллиметра, и подключили систему, поддерживающую внутреннюю среду глаза. Затем под микроскопом хирурги убрали все патологические пленки.

Операция прошла успешно, врачам удалось сохранить зрение мальчику, добавили в минздраве.

Ранее в Детском клиническом центре спасли зрение мальчику с осколком в глазу. Он нечаянно разбил стекло, после чего осколки попали в глаз. У него оказалась тяжелая травма, так как стеклом была сильно порезана целая роговица. Все это же привело к смещению зрачка.