Эндокринолог объяснил популярность «Оземпика»

Разработанный для лечения диабета препарат «Оземпик» пользуется популярностью не у людей, страдающих данной патологией, а тех, кто хочет избавиться от лишнего веса.

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Способность лекарства снижать лишний вес была выявлена в ходе исследований. В результате препарат стал популярен у пациентов, страдающих ожирением.

Однако, заявил в эфире Общественной службы новостей врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев, это не говорит об эффективности «Оземпика» в борьбе с лишним весом.

Его популярность – это результат грамотной, вирусной рекламы, уверен специалист. Калинчев напомнил, что до пандемии лекарство имелось в свободной продаже по доступной цене.

Когда «Оземпик» пропал из аптек из-за дефектуры и проблем с производством, купить его могли в основном состоятельные люди по серому импорту и по завышенной цене.

«Это стало неким маркером среди людей, кто может или не может позволить себе данный препарат. Никакого отношения к его эффективности это не имеет», – заявил эндокринолог.

Также популярности препарату добавила информация о том, что на нем худеют звезды.

При этом врач напомнил, что использование лекарства не по назначению может негативно сказаться на здоровье.

Ранее в США выявили в аптеках поддельный «Оземпик». Также мы рассказывали об аналогах «Оземпика», а также последствиях использования. Среди них может быть даже снижение зрения.