Центральную Россию предупредили об активности иксодовых клещей

Иксодовые клещи в Центральной России начали проявлять максимальную активность, что объясняется оптимальными для них погодными условиями. Об этом РИА Новости рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

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«‎Наверное, самое важное, про кого нужно помнить, - это про иксодовых клещей. Поскольку стало очень тепло и даже жарко, их активность должна быть практически максимальной», — отметил он.

Ученый порекомендовал обрабатываться противоклещевыми репеллентами и регулярно осматривать тело и одежду, гуляя в лесу или в поле. Марьинский также сказал, что похолодание не сможет сильно повлиять на этих клещей. Однако с понижением температуры их активность снижается.