Созданы ходунки на лыжах для прогулок по зимним дорогам

В подведомственном Минобрнауки России Пензенском государственном университете (ПГУ) разработали специальные приспособления для ходунков-роллаторов, с помощью которых можно передвигаться в заснеженные зимы. Этого удалось добиться, прикрепив к ним специальные лыжи. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

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Такое устройство востребовано не только пожилыми людьми, но и теми, кто проходит реабилитацию после ранения, операции или болезни. Новые ходунки оснащены колесиками вместо обычных ножек, а спереди к колесам прикреплены небольшие лыжи, которые поднимаются при нажатии на специальный курок. Именно они не позволяют роллатору опрокинуться при движении по кашеобразному, рыхлому, утоптанному и накатанному снегу.

Сейчас исследователи предложили еще два универсальных всесезонных приспособления. Они съемные и адаптированы под определенное время года. Такая модернизация сделает роллаторы вездеходами и значительно упростит посещение общественных мест, поездки в общественном транспорте, спуски и подъемы по лестницам.

Известные аналоги часто громоздкие и неудобные в использовании. Разработанный комплект крепления с лыжами быстросъемный, для его монтажа не требуется много усилий, — это можно сделать одной рукой. Ученые ПГУ предлагают использовать специальный курок, его можно разжать даже в перчатке или варежке.