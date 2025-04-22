Врач назвал скрытые причины выпадения волос

Подобный признак может указывать на дисбаланс в организме.

© Чемпионат.com

«Существует множество причин и методов борьбы с чрезмерным выпадением волос. Расскажу о применении микротоков и LED-терапии в борьбе за каждый волос», — Алёна Шевердина, эксперт в области косметологии и директор по продукту компании Impulse Device.

Вкратце разберём жизненный цикл волоса. Человек рождается с определённым количеством волосяных фолликулов на голове. Рыжеволосые обладают наименьшим количеством — примерно 90 000, темноволосые — 110 000, светловолосые — 140 000.

Каждый фолликул в течение жизни может образовать 20-30 волос. Жизнь одного волоса — цикл. В каждом из них есть три стадии: стадия роста на протяжении трёх-шести лет (анаген), остановка роста на три-четыре недели (катаген), отдых и движение корня к поверхности кожи на протяжении двух-четырёх месяцев (телоген). Пройдя все стадии, волос покидает поверхность головы, а на его месте появляется новый. Таким образом, волосы у человека постоянно обновляются.

С возрастом новые фолликулы не образуются, но существующие могут изменять свою активность. Например, уменьшиться в размере (что приведёт к истончению и выпадению волоса) или же, наоборот, восстановить свою функцию при правильном уходе и лечении. Их поведение зависит от многих факторов.

Причины выпадения волос

Генетика

Частая причина потери волос у мужчин и у женщин — андрогенная алопеция, обусловленная генетикой. Гормональные изменения, которые проявляются с возрастом, вызывают постепенное истончение и последующую их потерю.

Стресс

Многие проблемы — от стресса. Физические или эмоциональные потрясения заставляют большее количество волос переходить в фазу отдыха (телогена), после чего по прошествии нескольких месяцев они выпадают. Именно поэтому говорят, что отголоски негативного опыта слышны долго.

Диета

Не случайно существует термин «сбалансированная диета». При желании сбросить лишние килограммы не стоит впадать в крайности и питаться, например, одной гречкой с кефиром на протяжении долгого времени. Дефицит витаминов и минералов (таких как витамин D, железо, цинк, биотин) замедляет рост волос и провоцирует их выпадение.

Гормоны

Гормональный уровень с возрастом меняется у всех людей. Женщины же дополнительно подвержены гормональным скачкам во время глобальных перестроек организма (беременность, роды, менопауза).

Отклонение от нормы уровня половых гормонов (андрогенов и эстрогенов), гормонов щитовидной железы и кортизола вызывает миниатюризацию волосяных фолликулов, что приводит к временной или длительной потере волос.

Здоровье — залог пышной шевелюры. Аутоиммунные, грибковые и инфекционные заболевания провоцируют иммунную атаку на волосяные фолликулы, повреждая их структуру.

Часто в погоне за красотой и модой забывается главный принцип — бережное отношение к себе. Чрезмерное использование стайлинговых средств, частая термическая обработка (фен, утюжки), неправильное окрашивание могут повреждать структуру волос и вызывать их ломкость и выпадение.

Другой крайностью является слишком «навязчивый» уход. Например, использование натуральных спреев или масел, которые утяжеляют волосы и создают излишнюю нагрузку на их корни.

Как сохранить волосы и предотвратить выпадение: общие рекомендации

Бороться с выпадением волос можно разными способами, начиная от изменения привычек до медикаментозного лечения. Главное — понять причину. Однако стоит помнить об общих рекомендациях, которые помогают быстрее прийти к нужному результату.

Необходим рацион, богатый витаминами группы B, железом, цинком, белками и жирными кислотами омега-3. Эти элементы присутствуют в орехах, рыбе, морепродуктах, зелёных овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах. При недостатке необходимых витаминов и минералов врач может назначить специальные добавки, такие как биотин, витамины A, C, E, D, цинк и железо.

Правильный уход за волосами подразумевает грамотное очищение — отдавайте предпочтение натуральным шампуням. В их основе обязательно должны быть ПАВ натурального происхождения — коко/лаурил/децил глюкозид или SCS/SCI.

Далее в зависимости от типа волос и решаемой задачи добавляются комбинации, где могут присутствовать: натуральные экстракты (ромашки, каштана, крапивы), натуральные масла (аргановое, кокосовое), глицерин, пантенол, витамины группы B (ниацинамид), кофеин, протеины (пшеницы или шёлка), церамиды и консервант (бензоат натрия, сорбат калия, токоферол).

По возможности лучше мыть голову с учётом времени, чтобы волосы могли высохнуть самостоятельно. Если время ограничено, сушить феном на средних температурах, а укладку с применением утюжков и стайлинга оставить для особых случаев.

Выпадение волос вызывает стресс и ментальный дискомфорт, поэтому психологическая поддержка в некоторых случаях может оказать дополнительный эффект.

Аппаратная косметология

Сразу стоит сказать, что любое аппаратное воздействие на волосы будет направлено на волосяной фолликул, а не на сам волос до самых кончиков, так как вся длина волоса — это мёртвые клетки кератина, покрытые кутикулой (то, что часто называют чешуйками).

Волосяной фолликул состоит из кровеносных сосудов, обеспечивающих его кислородом и питательными веществами, сальной железы для защиты волоса от пересыхания и мышцы для поднятия волоса. Аппаратная косметология направлена на улучшение кровообращения, стимуляцию роста новых волос и укрепление существующих.

EMS — микротоковая терапия, которая стимулирует работу фолликулов, улучшает клеточный метаболизм и усиливает кровообращение за счёт сокращения мышц. Также микротоки проводят уходовые средства вовнутрь (при обычном использовании они остаются практически на поверхности и поэтому не оказывают полного эффекта).

LED-терапия использует световые волны разной длины. Красный свет проникает глубоко в ткани, способствуя регенерации тканей (делению клеток и клеточному дыханию), что ускоряет рост волос и укрепляет луковицы.

Синий свет оказывает бактерицидное действие и нормализует работу сальных желёз. За счёт этого волосы меньше жирнятся, а перхоть пропадает.

RF-лифтинг — радиочастотный лифтинг. Он воздействует на глубокие слои кожи, повышая температуру тканей и стимулируя выработку коллагена и эластина, которые, в свою очередь, являются основой клеток в мягких тканях.

Аппараты для вакуумного массажа головы за счёт стимуляции мышц улучшают кровообращение и лимфоток: все продукты жизнедеятельности клеток выводятся через лимфу, а массаж укрепляет корни волос.

Гаджеты для домашнего ухода за волосами

Преимущество современной аппаратной косметологии заключается в том, что теперь она доступна дома. Современные девайсы обладают достаточной мощностью, чтобы конкурировать с салонными процедурами. Разница лишь в размере прибора: в салоне он предназначен для непрерывной работы, а дома — для пользования один-два раза в сутки.

С помощью массажной расчёски с миостимуляцией, например, можно провести дома полноценный курс восстановления и лечения волос. Ещё один положительный эффект — существующие волосы будут расти быстрее. Любой вид воздействия пробуждает спящие фолликулы, и это способствует образованию густой шевелюры.

Выбор девайса — вопрос вкуса и бюджета. Но стоит помнить, что качественные материалы корпуса и электроника, способная поддерживать необходимую для эффекта мощность, будут стоить дороже. В любом случае иметь дома собственный прибор красоты намного выгоднее, чем ходить на те же самые процедуры в салоны красоты.