Врачи спасли подростка с опасной и редкой формой скарлатины

Врачи Тысячекоечной больницы во Владивостоке спасли девочку-подростка с опасной формой скарлатины. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Пациентка поступила в детское инфекционное отделение по линии санавиации. Ее диагноз звучал как «скарлатина в тяжелой атипичной форме, осложненная внебольничной пневмонией, сепсисом и инфекционно-токсическим шоком».

«Ситуацию значительно усложняло наличие сопутствующего заболевания – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (мышиная лихорадка)», — рассказала заведующая отделением Наталья Бурма, добавив, что многие системы школьницы отказали.

Долгое время состояние пациентки оценивали как жизнеугрожающее. По словам медиков, им пришлось бороться за каждый вдох подростка.

«Это тот случай ярко демонстрирует важность своевременной и высококвалифицированной медицинской помощи, особенно в ситуациях, когда счет идет на минуты», — подчеркнули в пресс-службе медицинского учреждения.

Кризис в состоянии ребенка миновал, девочка идет на поправку.