Эксперты оценили влияние пошлин на лекарства-дженерики в США

Установление повышенных импортных пошлин в США может привести к дефициту дешевых лекарственных препаратов-дженериков в стране и проблемам в американской системе здравоохранения. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей отрасли.

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Как отмечает издание, порядка 90% назначаемых в США лекарств являются дженериками, большинство из которых производится за рубежом, прежде всего в Индии. По данным Американского общества фармацевтов системы здравоохранения, в первом квартале 2025 года США уже столкнулись с нехваткой 323 препаратов - это максимум за всю историю наблюдений.

Пока фармацевтическая продукция выведена из-под действий повышенных пошлин, установленных президентом США Дональдом Трампом 5-9 апреля, однако американские власти неоднократно объявляли о планах ввести отдельные тарифы для импорта лекарств. Министр торговли США Говард Латник в середине апреля заявлял, что пошлины на лекарственные препараты планируется установить в течение ближайших двух месяцев. Но уже введенные тарифы для других товарных категорий косвенно отражаются на положении фармацевтических производителей по всему миру.

Опрошенные FT предприятия предупредили, что введение специальных пошлин на лекарства приведет к закрытию части производства дженериков за пределами США, поскольку выпуск препаратов перестанет быть рентабельным.

«Что касается дженериков, которые и так продаются с очень низкой маржой, то может возникнуть ситуация, при которой вывод на рынок определенных продуктов станет нецелесообразным с финансовой точки зрения», — отметил исполнительный директор американской Ассоциации за доступные лекарства Джон Мерфи.

Те же дженерики, которые изготавливаются в США, в значительной мере зависят от импортных компонентов, которые поставляются в том числе из Китая. По мнению Мерфи, администрация президента США не сможет добиться увеличения производства дженериков в стране подобными мерами, они только ухудшат ситуацию. При этом те американские и зарубежные производители, которые сохранят выпуск дженериков с низкой рентабельностью, переложат большую часть расходов на конечных потребителей. По оценкам голландского банка ING, установление импортных пошлин в 25% приведет к росту стоимости 24-недельного курса лечения рака при помощи дженерика на $8-10 тыс. В данном случае в США прежде всего пострадают те граждане, которые не имеют медицинской страховки.

Таможенные пошлины

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля, при этом 9 апреля Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. Одновременно президент США повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. Учитывая ранее введенный тариф в размере 20% за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США, общая пошлина на товары из КНР в настоящее время достигает 145%.