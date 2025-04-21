В Подмосковье подросток уснул на несколько дней из-за стресса

Медики Московского областного центра охраны материнства и детства вывели из продолжительного сна школьницу, девочка заснула из-за пережитого стресса, родственники не могли ее разбудить. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

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Школьницу экстренно доставили в больницу, после того как она сутки не могла проснуться. Осмотр и обследования исключили отравление и серьезные поражения мозга. Врачи начали интенсивное лечение.

«Причиной такого состояния стала гиперсомния, продолжающаяся от нескольких суток до нескольких недель. Тем не менее, этот синдром оказался лишь проявлением более серьезной патологии, которую обнаружили специалисты психоневрологического отделения — аффективного расстройства — психического заболевания, сопровождающегося у пациентки повышенной сонливостью и депрессивным настроением», — рассказала врач-психиатр Кристина Шкуратова.

Несовершеннолетняя пришла в себя спустя несколько дней, выяснилось, что девочка испытывала сильный стресс, связанный с проблемами в школе и личными переживаниями. После курса лечения школьница была выписана на амбулаторное лечение.