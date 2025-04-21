Онколог прокомментировал уход с российского рынка онкопрепаратов из США

Минздрав отозвал регистрацию Ревлимида (леналидомид) и Имновида (помалидомид) ушедшей с российского рынка американской фармкомпании BMS. Оба препарата используются в онкогематологии для лечения различных разновидностей миеломы и других онкозаболеваний. Как скажется уход этих препаратов на обеспеченности больных современной терапией, не пострадают ли пациенты? На этот вопрос "РГ" ответила врач-онколог, заведующая отделением противоопухолевой терапии и гематологии НМИЦ онкологии им. Блохина, профессор Гаяне Тумян.

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«Препараты Ревлимид (действующее вещество леналидомид) и Имновид (действующее вещество помалидомид) относятся к группе иммуномодулирующих средств и используются в лечении больных множественной миеломой, как на этапе индукции, так и длительно в качестве поддерживающей терапии. Существуют их биоаналоги российского производства, которые давно зарегистрированы у нас в стране и широко применяются. Поэтому доступность терапии для таких больных остается на прежнем уровне», — отметила профессор Тумян.

Оба лекарства были локализованы в нашей стране и производились на двух площадках - в Курске и в Уфе. При этом в последние годы было зарегистрировано большое количество аналогов обоих препаратов от отечественных производителей. И именно российские препараты с леналидомидом и помалидомидом закупались на государственных торгах в первую очередь, вытеснив оригинальные американские лекарства. Так, в прошлом году было закуплено 69,3 тыс. упаковок леналидомида на 2,6 млрд рублей от семи российских производителей, а также 13,2 тыс. упаковок помалидомида на 1,9 млрд. рублей от пяти фармкомпаний (данные DSM Group).