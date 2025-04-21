В России запустили подписку на лекарства

«Промомед» впервые в России выступает с инициативой подписной программы для пациентов, получающих препараты курсового приема. Программа позволяет приобретать препараты «Промомед» со скидками.

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На первом этапе в программу подписки вошли четыре препарата: «Квинсента» – препарат для лечения сахарного диабета II типа, «Велгия» – препарат для терапии избыточной массы тела у взрослых. «Энлигрия» – препарат для снижения веса у взрослых и подростков с 12 лет, «Тирзетта» – препарат для лечения ожирения и сахарного диабета II типа.

Оформив подписку на рекомендованный врачом курс лечения, пациент получает систематизацию применения назначенных лекарств, а также сервис напоминаний.