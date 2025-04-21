Врач предупредил об опасности идеального давления

Кардиолог Ирина Васильева заявила, что артериальное давление 120/80, которое раньше считалось идеальным, может быть опасным для некоторых людей. В Telegram-канале она рассказала, кто входит в группу риска и кому при таких показателях нужны лекарства.

© globallookpress

По словам врача, согласно данным последних исследований, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний удваивается с увеличением артериального давления на каждые 20/10 миллиметров ртутного столба, начиная с показателя 115/75. Именно поэтому в европейских странах считают нормой показатели менее 120/70, объяснила Васильева.

Васильева предупредила, что людям с давлением между 120/70 и 139/89 необходимо оценить сердечно-сосудистые риски. Если у человека есть ишемическая болезнь сердца, тяжелые патологии почек или сахарный диабет, то при таких показателях давления ему могут назначить лекарственную терапию.

Ранее профессор Анита Лейто рассказала, как снизить артериальное давление. По ее словам, для этого необходимо включить в рацион бананы и брокколи.