В Подмосковье прооперировали мальчика с шестью пальцами

Врачи удалили у 15-летнего мальчика шестой палец на ноге.

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Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, операцию провели в детской клинической травматолого-ортопедической больнице. Шестой палец доставлял юноше дискомфорт при ходьбе, подобрать удобную обувь было крайне трудно.

По словам травматолога-ортопеда Джамиля Кукуева, мальчику провели реконструктивную операцию. Нормальное строение стопы было восстановлено. Мальчик чувствует себя хорошо и уже готов к выписке.

Примечательно, что это уже не первый случай за последний месяц, когда детям в регионе удаляют шестые пальцы. Совсем недавно аналогичную операцию в той же клинике провели двухлетнему малышу.