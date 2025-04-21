В Подмосковье прооперировали мальчика с шестью пальцами
Врачи удалили у 15-летнего мальчика шестой палец на ноге.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области, операцию провели в детской клинической травматолого-ортопедической больнице. Шестой палец доставлял юноше дискомфорт при ходьбе, подобрать удобную обувь было крайне трудно.
По словам травматолога-ортопеда Джамиля Кукуева, мальчику провели реконструктивную операцию. Нормальное строение стопы было восстановлено. Мальчик чувствует себя хорошо и уже готов к выписке.
Примечательно, что это уже не первый случай за последний месяц, когда детям в регионе удаляют шестые пальцы. Совсем недавно аналогичную операцию в той же клинике провели двухлетнему малышу.