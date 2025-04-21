Ребенка с разрывом поджелудочной железы экстренно доставили в Москву

ЧП произошло в городе Вольске Саратовской области.

Мальчик катался на велосипеде и при падении сильно ударился о руль. Ребенку потребовалась госпитализация и экстренная операция, в ходе которой врачи обнаружили разрыв поджелудочной железы. Такая травма у детей бывает редко, и медики приняли решение перевезти пациента в федеральное медучреждение в Москве.

Вертолет санавиации за 4 часа транспортировал малыша в столицу, где его передали в руки коллег, сообщает телеканал "Саратов 24".

А на днях врачи самарского кардиоцентра выполнили две новые операции для пациентов с патологией клапанного аппарата сердца.