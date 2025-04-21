В Приморье спасли ребенка сразу с несколькими опасными заболеваниями

В Приморском крае медики Тысячекоечной больницы спасли 14-летнюю девочку со сложным диагнозом - скарлатина в тяжелой атипичной форме, осложненная внебольничной пневмонией, сепсисом и инфекционно-токсическим шоком. Ее доставили во Владивосток вертолетом санитарной авиации, сообщает Telegram-канал медучреждения.

Ребенка доставили в больницу без сознания состоянии в крайне тяжелом состоянии. Отмечается, что в крае за год фиксируется до десяти случаев с подобным диагнозом. Кроме этого у девочки было сопутствующее заболевание - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (мышиная лихорадка).

Развившаяся полиорганная недостаточность поразила дыхательную, церебральную, мочевыделительную системы и систему крови, поставив жизнь подростка под серьезную угрозу.

На протяжении трех суток девочка находилась на искусственной вентиляции легких в реанимации, в течение этого времени медики боролись за ее жизнь. Благодаря слаженной работе врачей сейчас состояние девочки стабилизировано, она идет на поправку.