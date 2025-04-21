В ВОЗ призвали сделать обязательной еще одну прививку

Это позволит снизить заболеваемость раком шейки матки на 90%. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась специалист общественного здравоохранения и здоровья Любовь Ерофеева.

«Использование вакцины против вируса папилломы человека сумеет снизить заболеваемость рака шейки матки на 90 процентов. Но вакцинацию нужно проводить девушкам до первых сексуальных контактов в возрасте 12-14 лет. Дело в том, что эта вакцинация не входит в список обязательных прививок. Поэтому регионы решают эти вопросы самостоятельно по своим финансовым возможностям. К сожалению, рак шейки матки нельзя обнаружить самостоятельно, поэтому должны быть регулярные обследования. С женщинами нужно работать и объяснять, что это во благо, либо в подростковом возрасте сделать эту вакцину, чтобы свести к минимуму. Я абсолютно убеждена, что стоит сделать прививку обязательной».

Добровольной вакцинации препятствует высокая стоимость препарата, отметила врач.

«Конечно, сама прививка стоит около 10-15 тысяч. И не каждая семья добровольно может озаботиться этим и пойти в коммерческую клинику. И я думаю, что этому есть серьёзное противодействие в некоторых консервативных кругах. У нас очень сильное общество антипрививочников, с ними борьба бесполезна. И второе — для регионов это дорогостоящее упражнение. У нас нет своей вакцины против ВПЧ, мы их приобретаем за рубежом в очень недружественных странах».

Ранее стало известно о регистрации в России первой вакцины от папилломовирусной инфекции. Удостоверение от Минздрава на препарат «Цегардекс» получила отечественная фармкомпания «Нанолек». Новинка защищает от тех же четырёх типов вируса папилломы человека, вызывающих рак шейки матки, что и «Гардасил» от американской фирмы, отмечает Forbes.