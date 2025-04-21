Треть регионов России отказались от закупки вакцины от вируса папилломы

Другие субъекты заказывают препарат в несущественных объёмах. В результате там отмечена повышенная заболеваемость раком шейки матки.

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По информации газеты «Коммерсантъ», лекарство, в частности, не приобретают власти Тувы, Адыгеи и Дагестана. В среднем по России показатель заболеваемости раком шейки матки составляет около 13 случаев на 100 тысяч женщин. В Бурятии это 44,34 случая, в Туве — 39,64, в Забайкальском крае и Сахалинской области — 28,32 и 25,10 случая соответственно.

При этом в статье говорится, что Москва и Челябинская область — лидеры в борьбе с вирусом папилломы человека. На столицу приходится почти половина объёма закупок препарата.