Пациенты с кожными заболеваниями пожаловались на отказ в льготных лекарствах

В ряде регионов их не могут получить страдающие атопическим дерматитом, пузырчаткой и крапивницей. На проблемы с выпиской препаратов пожаловались больные из Крыма, Башкирии, Московской и Волгоградской областей.

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Причина связана с тем, что на местах неверно трактуют формулировку, касающуюся перечня системных хронических заболеваний кожи. Об этом говорится в письме Общественной палаты в Минздрав, правительство и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, сообщает газета «Известия».

В перечне, утверждаемом кабмином, есть пять кодов международной классификации болезней для данной категории. В частности, есть конкретное указание псориаза, парапсориаза, дерматополимиозита, системного склероза, также есть код «другие системные поражения соединительной ткани». Этот пункт, как считают в Общественной палате, даёт региональным властям возможность не закупать необходимые препараты.