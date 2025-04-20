Минздрав отозвал регистрацию у двух препаратов для лечения рака крови

Речь идёт о «Ревлимиде» и «Имновиде». Права на них принадлежат ушедшей с российского рынка американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb. По данным «Коммерсанта», эти препараты были самыми продаваемыми в сегменте госзакупок. Сейчас препараты вытеснили российские дженерики. BMS передала управление бизнесом в РФ швейцарской Swixx Healthcare AG. В свою очередь рооссийская «дочка» «Свикс Хелскеа» и подала заявления об отзыве лицензий на «Ревлимид» и «Имновид». В РФ выпуск «Ревлимида» и «Имновида» был локализован.

Издание поясняет, что препараты на основе леналидомида (действующее вещество препарата «Ревлимид») используют для терапии пациентов с множественной миеломой, тлеющей миелой и миелодиспластическим синдромом. Помалидомид (действующее вещество «Имновида») также применяется для лечения множественной миеломы и при терапии саркомы Капоши.