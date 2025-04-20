Случаи заражения корью зафиксированы уже в 27 штатах США

Случаи заражения корью зафиксированы уже в 27 американских штатах, сообщает телеканал ABC со ссылкой на департаменты здравоохранения штатов.

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В частности, о первых в текущем году случаях выявления кори уже заявили в штатах Луизиана, Вирджиния и Миссури. В результате общее число заражений корью достигло 800.

В Луизиане вирус выявили у взрослого из окрестностей Нового Орлеана, который не делал прививки, а в Вирджинии и Миссури в каждом из случаев заболевание было выявлено у ребенка.

В прошлом году в столичном управлении Роспотребнадзора отмечали, что у женщины, проживающей в СВАО, выявили корь. Это стало причиной принятия ряда мер. В частности, управление выдало предписание на экстренную вакцинацию жильцов дома, где жила заболевшая. Речь шла лишь о тех гражданах, которые ранее не болели корью, либо не делали прививок.